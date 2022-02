Krieg in der Ukraine: Milla Jovovich ist «untröstlich und fassungslos»

Der US-Star wurde in Kiew in der Ukraine als Tochter eines Serben und einer Russin geboren. «Mein Land und mein Volk werden bombardiert. Freunde und Familie sind untergetaucht», erklärt sie in ihrem Statement. «Mein Blut und meine Wurzeln stammen sowohl aus Russland als auch aus der Ukraine. Ich bin hin- und hergerissen, wenn ich sehe, wie sich das Grauen entfaltet, wie das Land zerstört wird, wie Familien vertrieben werden und ihr ganzes Leben in verkohlten Trümmern um sie herum liegt.»