Krieg in der Ukraine: TV-Sender ändern kurzfristig ihr Programm

RTL und der Nachrichtensender n-tv strahlen von 15 bis 17:30 Uhr eine gemeinsame Sondersendung aus. Moderiert wird diese von Roberta Bieling (46) und Ulrich von der Osten (56). Ab 20:15 Uhr berichtet Maik Meuser (46) in einem «RTL Aktuell Spezial: Krieg in der Ukraine - Angst in Europa» über die dramatischen Ereignisse. Die Fussball-Übertragung der Europa-League-Partie von Glasgow Rangers gegen Borussia Dortmund startet dann um 20:45 Uhr. Zudem wird sich das «RTL Nachtjournal» ab 23:45 Uhr schwerpunktmässig mit dem Krieg im Osten Europas befassen.