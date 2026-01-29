Krimi-Vergleich: «Die Toten von Salzburg» vs. «Der Salzburg-Krimi»

Starpower auf beiden Seiten

Während das ZDF auf sein eingespieltes Team setzt und mit «Die letzte Reise» am 28. Januar 2026 den nächsten Fall präsentiert, überzeugt neben Fritz Karl die österreichische Schauspielerin Lisa Schützenberger (33) als Hauptkommissarin Anna Grünwald. Sie beschreibt ihre Figur als «äusserst scharfsinnig» und «zielstrebig» – im Kontrast zu Meibergers impulsiver Art. «Das gefällt mir sehr, dass zwei so unterschiedliche Menschen, die sich oft auf den Keks gehen, doch eine Möglichkeit finden, ihre Andersartigkeit fruchtbar zu machen», so Schützenberger.