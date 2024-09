Krimireihe mit Thelma Buabeng: «Habe meinen eigenen ‹Tatort› bekommen»

Nicki ist seit 30 Jahren an der Burg [Wiener Burgtheater] – ich kenne kaum einen Schauspieler mit so einer langen Festanstellung an einem Theater. Dass er sein Handwerk so gut beherrscht, spürt man auch am Set. Ich habe in der kurzen gemeinsamen Zeit am Set unfassbar viel von ihm gelernt und es sind wirklich packende Szenen entstanden. Ein echtes Duell zwischen Butscher und Acheampong.