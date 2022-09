Krimireihe «Mordsschwestern»: Caroline Hanke spielt die blonde Feli

Sie spielen die alleinerziehende Mutter eines Sohnes und leidenschaftliche Kriminaltechnikerin Feli. Was halten Sie von der Rolle und was verbindet Sie mit ihr?

Hanke: Es gibt natürlich Schnittmengen, die ich in einer Figur suche, um sie mit Leben füllen. Es gibt aber auch ganz klare Unterschiede zwischen Feli und mir. Zum Beispiel arbeitet sie ja am liebsten allein in ihrer Konzentrationsblase. Wie ein Maulwurf buddelt sie in ihrem Labor auf wissenschaftlicher und logischer Ebene vor sich hin, um Lösungen zu finden. Naturwissenschaften haben mich in der Schulzeit nicht so fasziniert - Sprachen und Geschichte schon eher. Insofern finde ich es interessant, wie eine so lebendige Person wie Feli ausgerechnet in den Naturwissenschaften so aufblühen und zu sich finden kann.