Kris Jenner plant ein Mausoleum für den ganzen Kardashian-Clan

Vorbereitungen für den Ernstfall

Das Familienoberhaupt des Kardashians–Clans möchte alle Liebsten wohl auch im Jenseits um sich wissen. In der Episode sagte Jenner, es sei «an der Zeit», dass die Familie entscheide, was sie tun wolle, wenn sie alle sterben. «Weil ich zu denjenigen gehöre, die ein bisschen zwanghaft sind und gerne alles ordentlich und organisiert haben, sehe ich es als meine Verantwortung als Familienoberhaupt, alle an einen Tisch zu bringen, damit wir im Ernstfall vorbereitet sind und niemand in Panik geraten muss.» Es sei wohl am besten, ein Mausoleum zu planen. Sie fügte hinzu, dass sie wisse, dass sie in den Himmel komme, aber es sei eine «grosse Sache», wo ihr «irdischer Körper» am Ende lande.