Kris Jenner trauert um ihre Schwester Karen Houghton

Eine nicht immer unbeschwerte Geschwisterliebe

Über die Umstände von Houghtons Tod ist bisher nichts bekannt. Berichten des Magazins «TMZ» zufolge starb sie bereits am Montag, dem 18. März, eines natürlichen Todes. Die beiden Schwestern wuchsen nach der Scheidung ihrer Eltern gemeinsam in San Diego bei ihrer Mutter auf und hatten in den vergangenen Jahren nicht immer ein inniges Verhältnis. 2013 machte sich die Teilzeit–Krankenschwester zum schwarzen Schaf der Familie, als sie bei der Baby–Party von Kim Kardashian (43), der Tochter ihrer Schwester Kris, indiskrete Informationen an die Presse weiterleitete.