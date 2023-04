Kriselt die Ehe von Beyoncé und Jay-Z?

Sind die Musik-Stars Beyoncé (41) und Jay-Z (53) auch nach rund 15 Jahre Ehe immer noch ein glückliches Liebespaar? Ein Bericht der «Bild am Sonntag» sorgt nun für Irritationen und behauptet, dass die Ehe quasi nur noch auf dem Papier existiere. Demnach würden die beiden in einer Krise stecken. Ein Freund der Familie habe der Zeitung verraten, dass die beiden in getrennten Schlafzimmern schlafen würden und derzeit nur die Finanzen der Grund seien, dass es noch zu keiner Scheidung gekommen sei.