Kriselte es schon länger bei Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness?

Stand das Liebes–Aus bei Hollywood–Star Hugh Jackman (54) und seiner Frau Deborra–Lee Furness (67) schon länger im Raum? Das einstige Promi–Traumpaar überraschte am Freitagabend mit der Bekanntgabe seiner Trennung – nach 27 gemeinsamen Jahren. In einem Statement, das dem «People»–Magazin vorliegt, hiess es, dass sich ihre Reise «verändert» habe und man beschlossen habe, sich zu trennen, «um unser individuelles Wachstum zu verfolgen». Nun gibt es viele Spekulationen, was zum Aus ihrer «wundervollen, liebevollen Ehe» geführt haben könnte.