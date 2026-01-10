Kristen Stewart setzt punkiges Statement in Schwarz-Weiss

Anlass für ihren Besuch war ein ganz persönlicher: Stewart hielt die Laudatio auf ihren engen Freund Adir Abergel, der als «Red Carpet Hair Stylist of the Year» ausgezeichnet wurde. Abergel ist massgeblich für die optische Verwandlung der Schauspielerin verantwortlich – weg vom braunen «Twilight»–Look, hin zu ihrem heutigen, markanten Stil aus Punk–Ponys, Micro–Pony und Undercut.