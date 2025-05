Kristen Stewart trotzt Cannes-Kleiderregel im freizügigen Barbie-Look

Kristen Stewart (35) hat sich die neue Kleiderregelung gegen Nacktheit bei den Filmfestspielen in Cannes offenbar nicht ganz zu Herzen genommen: Am Freitag zeigte sich die Schauspielerin bei einem Fototermin für ihren neuen Film «The Chronology of Water» im rosafarbenen Barbie–Look, der trotz Tweed ganz schön freizügig war.