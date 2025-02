Kristin Davis: Das sagt sie über ihre Beziehung zu Kim Cattrall

«Ich möchte darüber sprechen, was wir vielleicht falsch gemacht haben»

Einige Jahre, nachdem die gefeierte Serie 2004 endete und nach zwei erfolgreichen Spin–off–Filmen (2008 und 2010), kam es allerdings zum Bruch zwischen Cattrall und ihren Set–Freundinnen. Auf die Frage nach dem Status ihrer Beziehung sagt die 59–Jährige: «Ich habe sie schon sehr lange nicht mehr gesehen. In meiner Wahrnehmung haben wir zusammen gearbeitet, wir haben diese unglaubliche Sache zusammen gemacht», bleibt sie zunächst diplomatisch, gesteht dann aber: «Ich mache diesen Podcast, um darüber zu sprechen, was jetzt anders ist, was wir vielleicht falsch gemacht haben.» Was genau sie damit meint, lässt die Schauspielerin (noch) offen.