Wie in jedem Jahr sind auch bei der 95. Oscarverleihung Grössen aus der Welt des Films, die im vergangenen Jahr verstorben sind, in einem besonderen «In Memoriam»-Segment geehrt worden. Mit dabei in dem zu einer Performance von Lenny Kravitz (58) abgespielten Gedenkvideo waren dann auch folgerichtig solch prominente Namen wie «Grease»-Star Olivia Newton-John, Ray Liotta, Jean-Luc Godard oder der deutsche Meister-Regisseur Wolfgang Petersen. Daneben fehlten jedoch auch einige überaus prominente Verstorbene im traditionellen Oscar-Gedenkvideo.