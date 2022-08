«Kritischer Zustand»: Anne Heche wird wohl «nicht überleben»

«Es wird nicht erwartet, dass sie überlebt», so der Sprecher. Weiter verrät er, dass Familie und Ärzte bereits Vorkehrungen für eine Organspende treffen würden. Darüber hinaus seien Heches Angehörigen dankbar für die bisherige Anteilnahme und Genesungswünsche, die sie seit dem schweren Autounfall in Los Angeles am vergangenen Freitag (5. August) erreicht hätten.