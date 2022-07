Kroatien, Frankreich, Spanien: Diese Stars machen Urlaub in Europa

Entspannen in Spanien

Eva Longoria (47) geniesst ebenso ihre freie Zeit. Sie wurde gemeinsam mit ihrem Mann, José Bastón (54), und ihrem Sohn Santiago Enrique in Marbella abgelichtet. Während ihres Urlaubs besuchte sie in der Küstenstadt auch eine Benefizveranstaltung. Im Rahmen der «Global Gift Gala» postete sie einen Schnappschuss von sich. Im gelben Sommerkleid steht sie dafür in einem Urlaubsresort in Marbella vor der Kamera.