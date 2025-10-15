Kronprinz Christian wird 20 Jahre alt: Neue Fotos zum Geburtstag

In einer persönlichen Nachricht sagte der Kronprinz zu dem Erlebnis: «Heute ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich durfte an einem der letzten Trainingsflüge in einer F–16 teilnehmen – und wow, das war der Wahnsinn. Bald werden die neuen F–35–Flugzeuge übernehmen, und ich bin sehr dankbar, dass ich das noch miterleben durfte. [...] Es war ein grossartiges Erlebnis – und schön, dass mein Vater nach dem Flug heute in Skrydstrup vorbeigekommen ist.» Ein dazugehöriges Foto zeigt die herzliche Vater–Sohn–Begegnung.