Kronprinz Haakon amüsierte beim Dinner in München - in Mundart

«Okay wow... die Onlinetitel überschlagen sich gerade ja mal wieder und der Nachrichtenstrom, warum ich meinen Mann verlassen und nach Norwegen auswandern will, lässt nicht nach. Dazu kann ich nur sagen: Ihr spinnt doch wohl komplett!», schrieb Miriam Neureuther zu einem süssen Pärchenfoto in einem Post. Die Gerüchte seien herzzerreissend, schliesslich sei ihr Mann ihr «Ein und Alles». Sie erklärte: «Ich habe lediglich (in einem gemeinsamen Podcast MIT meinem Mann) darüber gesprochen, was es für ein Traum es wäre, mit unseren Kindern mal für ein halbes Jahr nach Norwegen zu gehen, dass sie eben die Sprache richtig lernen!»