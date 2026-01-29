Kronprinz Haakon äussert sich zum Prozess gegen Marius Borg Høiby

Marius «gehört zur Familie»

Besonders wichtig war dem Kronprinzen die Einordnung von Marius' Status innerhalb der Familie. Er stellte klar: Marius Borg Høiby gehört der Familie an, ist aber offiziell kein Mitglied des Königshauses und handelt somit eigenständig. Als norwegischer Staatsbürger trage er dieselbe Verantwortung wie jeder andere auch, habe aber auch dieselben Rechte. Ungeachtet der juristischen Vorwürfe bezeichnete Haakon ihn als ein «wichtiges Mitglied unserer Familie», um das man sich sorge.