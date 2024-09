Royaler Besuch der Paralympischen Spiele

Kronprinz Haakon bejubelt norwegische Athleten in Paris

Kronprinz Haakon von Norwegen hat einen ereignisreichen September begonnen: Nachdem er am Wochenende noch auf der Hochzeit seiner Schwester in Geiranger feierte, bejubelte der 51–Jährige nun die Gewinner von Bronzemedaillen bei den Paralympischen Spiel in Paris.