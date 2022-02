Kronprinzessin Mary: Für die Liebe einmal um die halbe Welt

Mary ist in erster Linie Mutter von vier Kindern, so ihr Selbstverständnis, und es habe ihr gutgetan, dass sie selbst aus einer grossen Familie stamme. Ausserdem sagt Kronprinzessin Mary laut der dänischen Zeitschrift «Her & Nu» in dem demnächst erscheinenden Buch «Mary - H.K.H.»: «Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine werden sicher und liebevoll erzogen und lernen, stolz darauf zu sein, wer sie sind, damit sie für ein Leben als Royals gerüstet sind.» Der Bildband erzählt in Bildern und kleinen Interviews ihre wandelvolle Geschichte von der australischen Juristin zur dänischen Kronprinzessin.