Kronprinzessin Mette-Marit sagt Amerika-Reise ab

Die norwegische Kronprinzessin Mette–Marit (52) wird im Oktober nicht mit ihrem Ehemann Kronprinz Haakon (52) in die USA reisen. Den geplanten gemeinsamen Trip zum 200–jährigen Jubiläum der ersten norwegischen Auswanderung nach Amerika muss sie absagen. Der Grund ist ihre chronische Lungenerkrankung, wie das norwegische Königshaus gegenüber der norwegischen Ausgabe des Magazins «Se og Hor» bestätigte.