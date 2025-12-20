Kronprinzessin Mette-Marit sendet Weihnachtsgrüsse mit der Familie

Lungenfibrose führt zur Bildung von Narbengewebe in der Lunge. Dadurch wird das Atmen im Verlauf der Krankheit immer schwieriger. Zu einer bevorstehenden Lungentransplantation sagte die Prinzessin: «Wir haben bei dieser Krankheit ja immer gewusst, dass es in diese Richtung gehen wird. Aber ich glaube, dass es etwas schneller gekommen ist, als ich es mir zumindest vorgestellt und erhofft hatte.»