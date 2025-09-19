Kronprinzessin Mette-Marit: Sie geht für einen Monat in Lungen-Reha

Ein Monat Lungen–Reha für die Kronprinzessin

Mette–Marit wird im Oktober eine einmonatige Lungenrehabilitation in Norwegen absolvieren, heisst es in einer offiziellen Mitteilung des Königshauses, aus der etwa der öffentlich–rechtliche Rundfunkkanal NRK zitiert. Bis auf wenige Ausnahmen wird die 52–Jährige in dieser Zeit ihre royalen Pflichten ruhen lassen. Am Dinner für die Mitglieder des norwegischen Parlaments im Königlichen Schloss am 23. Oktober wird sie jedoch teilnehmen. Im November soll Mette–Marit dann zu ihren vollen Pflichten zurückkehren.