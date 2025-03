Kronprinzessin Victoria begeht Namenstag erstmalig in Uniform

Victoria von Schweden reift zum künftigen Staatsoberhaupt

Die Ehefrau von Prinz Daniel (51) absolviert derzeit an der schwedischen Verteidigungshochschule eine militärische Sonderausbildung. Das gab sie bereits im August letzten Jahres selbst auf Instagram bekannt. «Gemeinsam mit den anderen Kadetten werde ich mich in Zukunft in die Taktik, Kriegswissenschaft und Militärstrategie vertiefen», verriet die Tochter von König Carl XVI. Gustaf von Schweden (78) damals. Aus diesem Grund erschien die 47–Jährige auch an ihrem Namenstag in marineblauer Uniform.