Kronprinzessin Victoria strahlt mit ihrer Familie am Nationalfeiertag

So feierte die königliche Familie in Schweden

König Carl XVI. Gustaf (76) und seine Frau Königin Silvia (78) besuchten währenddessen Olofström, das in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen als Gemeinde feiert. Unter anderem nahmen sie dort an einer Feier im Holje-Park teil. Carl XVI. Gustaf überreichte dabei traditionell Fahnen an lokale Vereine und Organisationen. In seiner anschliessenden Rede sagte er laut Palast: «Schweden ist ein Land mit einer reichen Geschichte - und einer vielversprechenden Zukunft. Lasst uns das Beste aus beidem machen, indem wir unsere Kräfte bündeln. Und lasst uns heute am schwedischen Nationalfeiertag unser Land, unsere Heimat in der Welt, feiern!»