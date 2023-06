Kronprinzessin Victoria strahlt zum Nationalfeiertag mit ihrer Familie

Am 6. Juni feiern König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (79) sowie ihre Familie zusammen mit dem Volk. Es gibt ein umfangreiches Programm: einen «Tag des offenen Schlosses», zu der das Königshaus auch auf Instagram einlud, die Wachablösung, an der Victorias Bruder Carl Philip (44) teilnahm, und Feierlichkeiten im Freilichtmuseum Skansen in Stockholm. Am Abend findet ein Empfang im Nordiska Museet statt.