Kronprinzessin Victoria von Bundeskanzler Friedrich Merz empfangen

Victoria von Schweden nimmt in Berlin an Sicherheitskonferenz teil

Auf Bildern des Treffens ist zu sehen, wie sich Kanzler Merz und Victoria von Schweden herzlich die Hände schütteln. Auch der schwedische Ministerpräsident Ulf Kristersson (61) war zugegen. Weitere Aufnahmen entstanden auf der Terrasse des Bundeskanzleramts in Berlin. Die beiden Regierungschefs und die Kronprinzessin unterhielten sich bei ihrem Treffen über verschiedene Themen, darunter den Krieg Russlands in der Ukraine.