Kronprinzessin Victoria von Schweden fiebert bei den Paralympics mit

Schweden tritt bei den diesjährigen Paralympischen Spielen mit einer Delegation von insgesamt 13 Sportlern an. Die Athleten kämpfen neben Rollstuhl–Curling in den Disziplinen Ski Alpin und Skilanglauf um Medaillen. Bisher konnte das Team bereits zwei Medaillen bejubeln: Ebba Årsjö holte am Wochenende Gold in der Abfahrt und Bronze im Super–G. Dazu kamen auch Glückwünsche aus dem Königshaus.