Kronprinzessin Victoria zu Gast bei Frank-Walter Steinmeier in Berlin

Eigentlich war laut Medienberichten auch das Erscheinen ihrer Mutter, Königin Silvia, vorgesehen. Doch die 81–Jährige begleitet ihren Gatten, König Carl XVI. Gustaf (79), aktuell auf einem kanadischen Staatsbesuch. Da die gebürtige Deutsche nur noch selten in ihre frühere Heimat reist, wäre ihre Teilnahme ein besonderes Zeichen gewesen. Nun übernimmt ihre älteste Tochter diese Rolle souverän und vertritt das schwedische Königshaus auf deutschem Boden.