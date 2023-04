Bei der Krönung von Charles III. (74) am 6. Mai in der Westminster Abbey kommen zahlreiche wertvolle Reliquien und Insignien zum Einsatz. Die stammen nicht nur aus dem Tower von London, auch der Vatikan steuert besondere Details bei. Bei der Krönungsprozession werden im silbernen Kreuz von Wales zwei Splitter dabei sein, die von dem Kreuz stammen sollen, an dem der Bibel zufolge Jesus Christus gekreuzigt wurde. Papst Franziskus (86) hat König Charles III. diese für seine Krönung geschenkt. Auch andere besondere Gegenstände spielen bei der Zeremonie eine Rolle ...