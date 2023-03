Krönung von Charles: Harry und Meghan stehen vor einem «Dilemma»

Sussexes brauchen Öffentlichkeit

Der Royal-Experte fügte dem Bericht zufolge hinzu, dass Harry und Meghan Verträge mit Netflix, Spotify und Random House hätten. «Sie haben diese nur, weil sie Mitglieder der königlichen Familie sind.» Wenn sie an einem grossen Ereignis wie der Krönung nicht teilnehmen, wirke sich das negativ aus, meint der Experte. Das mache das Dilemma der Sussexes aus, so Fitzwilliams. Reisen sie nicht zur Krönung, riskierten sie, als irrelevant zu erscheinen. Umfragen in Amerika hätten bereits gezeigt, dass ihre Popularität sinke. Prinz Harry hatte zusammen mit seiner Ehefrau in seiner Autobiografie «Reserve» (Originaltitel «Spare»), einer Netflix-Doku und einer Reihe von Interviews schwere Vorwürfe gegen seine Familie erhoben.