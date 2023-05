Prinzessin Anne

Charles' Schwester, Prinzessin Anne (72), übernimmt für die Prozession die Position der prestigeträchtigen «Gold-Stick-in-Waiting», wie der britische «Mirror» berichtet. Diese Rolle wird traditionell einer vertrauenswürdigen Person übergeben. Der König wolle damit seine Schwester für ihre jahrelange unerschütterliche Loyalität auszeichnen, heisst es. Als «persönliche Adjutantin» seiner Majestät wird die Prinzessin am 6. Mai hinter der Kutsche von König Charles III. und Königin Camilla reiten, nachdem sie in der Westminster Abbey gekrönt wurden. Während das Königspaar in der «Golden State»-Kutsche zurück zum Buckingham Palast fährt, führt Anne die Prozession mit 6.000 Angehörigen der Streitkräfte an.