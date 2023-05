Auch weitere Royals sind am Montag im Einsatz, um Freiwilligen zu helfen und zu danken. Der Herzog und die Herzogin von Edinburgh, Charles‹ Bruder Edward (59) und dessen Frau Sophie (58), werden an einem Welpenkurs im Ausbildungszentrum für Blindenhunde in Reading teilnehmen. Charles› Schwester Prinzessin Anne (72) und ihr Ehemann Sir Tim Laurence (68) nehmen an einem Bürgergottesdienst in der Kathedrale von Gloucester teil, bei dem Freiwillige geehrt werden. In der Zwischenzeit besuchen der Herzog und die Herzogin von Gloucester, Richard (78) und Brigitte (76), junge Freiwillige bei einer Feier in der koptisch-orthodoxen Kirche St. Markus im Londoner Stadtteil Kensington. Der Erzbischof von Canterbury, Justin Welby (67), hat bereits in der britischen Hauptstadt zusammen mit anderen Glaubensführern Mahlzeiten an Obdachlose verteilt.