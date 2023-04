Krönung von Charles III.: Nächtigt Katy Perry auf Schloss Windsor?

Erhalten Katy Perry, Lionel Richie und Co. eine Gage?

Perry soll mit ihrem Team eine Reihe von Suiten in dem historischen Schloss beziehen dürfen, in dem das Krönungskonzert zu Ehren von Charles III. am 7. Mai über die Bühne gehen wird. Zu den auftretenden Künstlern gehören neben Perry auch Lionel Richie (73), die verbliebenen Mitglieder von Take That Gary Barlow (52), Howard Donald (54) und Mark Owen (51) sowie die Opernstars Andrea Bocelli (64) und Sir Bryn Terfel (57) - neben anderen. Die Unkosten der Musiker werden vom Palast getragen. Ob auch eine Gage für die Performance gezahlt wird, ist unbekannt.