Der Comedian und Moderator Wigald Boning (56) wird für RTL am 6. Mai von der Krönung des britischen Monarchen König Charles III. (74) berichten. Wie der Privatsender am Donnerstag mitteilte, befindet sich Boning für seine neue Aufgabe live in London. «Ob Protestler oder Royalist, ich bin gespannt, auf welche Persönlichkeiten ich alles treffe und liefere den etwas anderen Blick auf die pompösen Feierlichkeiten», wird der Entertainer in einer entsprechenden Mitteilung zitiert.