Jetzt ist es offiziell: Nicht der US-Präsident Joe Biden (80), sondern seine Frau, First Lady Jill Biden (71), wird die US-amerikanische Delegation bei der Krönung von König Charles III. am 6. Mai in der Westminster Abbey anführen. Das gab das Weisse Haus in Washington in einer kurzen Mitteilung bekannt. Joe Biden habe die Entscheidung in einem Telefonat dem britischen Monarchen mitgeteilt.