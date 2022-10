Krönung von König Charles III.: Was bedeutet das für Camilla?

Am 11. Oktober hat der britische Palast bekannt gegeben, dass König Charles III. (73) am Samstag, 6. Mai 2023, gekrönt wird. Weiter heisst es in dem offiziellen Statement, dass die Krönungszeremonie in der Westminster Abbey stattfinden und vom Erzbischof von Canterbury geleitet wird. «Die Krönungszeremonie wird die heutige Rolle des Monarchen widerspiegeln und in die Zukunft blicken, gleichzeitig aber in langjährigen Traditionen und Festlichkeiten verwurzelt sein», teilt der Palast mit. An Charles' Seite wird zudem seine Ehefrau, Queen Consort Camilla (75), gekrönt. Was bedeutet das für die Königsgemahlin?