Sie trug fast zwei Stunden lang schwere Schwerter

Damit kam der 50-Jährigen im wahrsten Sinne des Wortes eine gewichtige Rolle zu. Denn das Staatsschwert wiegt 8 Pfund (3,6 Kilo), also in etwa so viel wie ein Neugeborenes. Penny Morgaunt hielt das schwere Schwert 51 Minuten lang aufrecht. Dabei trug sie zu einem petrolblauen Kleid vom Label Safiyaa auch noch Schuhe mit Absätzen. «Ich habe vorher ein paar Schmerzmittel genommen, nur um sicherzugehen, dass es mir gut geht», verriet sie nun ihr Geheimnis, um die anstrengende Aufgabe zu meistern. Zudem hätten ihr Üben, ein gutes Frühstück und bequeme Schuhe geholfen. Während ihrer Ausbildung in der Royal Navy habe sie ausserdem eine Technik gelernt, die ihr am 6. Mai zugute kam: Mit dem «Zappeln der Zehen» gewährleiste man eine verbesserte Durchblutung bei langem Stehen. Ins Fitnessstudio traute sich die Politikerin hingegen sechs Monate lang nicht, um keine Trainingsverletzungen zu riskieren.