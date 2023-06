Krönungsfeier: König Charles bekommt in Schottland ein neues Schwert

Am 6. Mai wurden König Charles III. (74) und Königin Camilla (75) in London gekrönt. Anfang Juli wird noch einmal in Schottland gefeiert. Charles III. werden während eines Gottesdienstes in der St.-Giles'-Kathedrale in der Hauptstadt Edinburgh am 5. Juli die schottischen Kronjuwelen, die Königsinsignien, überreicht. Wie die BBC berichtet, wird dabei auch ein neues Schwert zum Einsatz kommen.