Krönungskonzert: Hollywood-Star Tom Cruise feiert mit

Die Krönungszeremonie selbst wird am Tag vor dem Konzert, am 6. Mai, in der Londoner Westminster Abbey stattfinden. Etwa 2.000 geladene Gäste werden in der Kirche vor Ort sein. Unter anderem der schwedische König Carl Gustaf (76) und seine Tochter, Kronprinzessin Victoria (45), sowie König Felipe von Spanien (55) und Königin Letizia (50) reisen Medienberichten zufolge zu den Feierlichkeiten an.