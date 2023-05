«Pa, wir sind alle so stolz auf dich»

Während des Krönungskonzertes am 7. Mai auf Schloss Windsor hielt William eine Rede auf seinen Vater. In der bewegenden Hommage zollte er ihm Respekt und sagte: «Pa, wir sind alle so stolz auf dich.» Damit rührte er nicht nur den neuen britischen König. Auch viele Zuschauer hatten Tränen in den Augen. Zudem fand William herzliche Worte für Queen Elizabeth II. (1926-2022): «Wie meine Grossmutter sagte, als sie gekrönt wurde, sind Krönungen eine Erklärung unserer Hoffnungen für die Zukunft. Und ich weiss, dass sie da oben ist und uns liebevoll im Auge behält.» Er fügte hinzu: «Sie wäre eine sehr stolze Mutter.» Worte, die Charles tief im Herzen berührt haben dürften.