Krümeliges Make-up? So verhindert man Pilling

Meist liegt es an der Hautpflege

Meist entsteht das Problem schon bei der Hautpflege. Das ist etwa bei trockenen Schuppen der Fall. Sie verhindern, dass das Make–up gleichmässig auf der Haut liegt. Dabei braucht es nur ein Peeling, um die Schuppen zu lösen. Ähnlich schnell lässt sich ein weiterer Tipp umsetzen: Cremes, Seren und Hautschutz sollten genug Zeit bekommen, um einziehen zu können. Wer sich hetzt, riskiert, dass sich verschiedene Produkte verbinden und keine ebenen Lagen bilden. So kann auch die Foundation nicht gut sitzen.