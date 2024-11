Kryptisches Posting: Hat sich Jessica Simpson von ihrem Mann getrennt?

Sie habe alles ertragen, «was ich nicht verdient habe»

Die «With You»–Sängerin gab am Montag (11. November) auf Instagram ihre Rückkehr zur Musik bekannt – und heizte gleichzeitig die schon länger schwelenden Gerüchte über ein Ehe–Aus erneut an. «Interviews in meinem Musikzimmer in Nashville, wo ich meine einzigartige Magie entdeckte», schrieb Simpson zu einer Reihe sinnlicher Bilder von sich. Sie fügte hinzu: «Dieses Comeback ist persönlicher Natur. Es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe.»