«Ku'damm 77» im Stream: Wie gut ist die neue Staffel der Familiensaga?

Überzeugt die vierte Staffel?

Ja. Die Herausforderungen und Themen der Familienmitglieder sind teils zwar näher an der heutigen Zeit, womit naturgemäss ein wenig der Charme der vermeintlich heilen Welt der 1950er und 1960er verloren geht. Historisch interessant und spannend erzählt bleibt es aber allemal auch in diesen Episoden. Denn die Figuren waren von Anfang an vielschichtig angelegt und werden vom vertrauten Cast erneut sehenswert verkörpert. Darüber hinaus fügen sich die neuen Figuren nahtlos ins Geschehen ein. Viele raffinierte Drehbucheinfälle sorgen zum Beispiel dafür, dass Sabin Tambrea zurückkehren kann – diesmal allerdings nicht als Joachim Franck, sondern als Lehrer Robert Beck...