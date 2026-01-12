«Ku'damm 77» im ZDF: Das muss man aus den Vorgänger-Staffeln wissen

Neue Generation, alte Konflikte

Nach dem Tod ihres Mannes Joachim Franck (Sabin Tambrea, 41) hat sich Monika aus der Musik zurückgezogen und ihre ganze Energie in Dorlis Karriere gesteckt. «Dorli ist jetzt so alt wie Monika in der ersten Staffel», erklärt Drehbuchautorin Annette Hess. «Hat sie die rebellische Kraft ihrer Mutter geerbt?» Unter wachsendem Druck gerät die 20–Jährige in eine Spirale aus Schmerzmitteln und Selbstzweifeln. «Dorli ist dein einziger Lebensinhalt», kritisiert Helga ihre Schwester Monika. Tatsächlich konzentrierte sie sich nach dem Hin und Her zwischen dem melancholischen Schriftsteller Joachim Franck und dem lebenslustigen Freddy Donath (Trystan Pütter, 45) vollends auf ihre Tochter. Dann trifft Monika auf Dorlis Lehrer Robert Beck (Tambrea) – der Joachim zum Verwechseln ähnlich sieht.