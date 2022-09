«Ku'damm»-Star August Wittgenstein hat geheiratet

August Wittgenstein (41) ist unter der Haube. Der «Ku'damm»-Star, der mit vollem Namen August-Frederik Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg heisst, hat seiner Partnerin Mia Rohla das Jawort gegeben. Die kirchliche Trauung fand am Samstag (3. September) in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wolfpassing in der Nähe von Wien statt, wie offizielle Fotos zeigen.