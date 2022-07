«Ku'damm»-Star Maria Ehrich ist zum ersten Mal Mutter geworden

Schauspielerin Maria Ehrich (29) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das hat der «Ku'damm»-Star via Instagram bekannt gegeben. «Von nun an zu dritt», schrieb die 29-Jährige zu einem Foto, auf dem das kleine Füsschen ihres Babys zu sehen ist. «Vor drei Tagen ist unsere kleine Tochter endlich bei uns angekommen», verriet Ehrich. Seit drei Tagen würde sie sich fragen, «ob das Glück einen eigentlich umbringen kann». Das Herz der jungen Mutter würde sich so anfühlen, «als würde es platzen».