Kulinarische Reise: Von der Levante ans Mittelmeer in drei Rezepten

Die Zutaten für die Sauce mit 125 ml kochend heissem Wasser verrühren, dann seitlich in den Topf giessen. Auf mittlerer Stufe bei geschlossenem Deckel etwa 30 Minuten kochen, den Deckel abnehmen und offen 15–25 Minuten weiterkochen, bis die Flüssigkeit eingekocht ist und die Auberginen weich sind. Falls sie länger zum Garen brauchen, gegebenenfalls noch etwas Wasser angiessen. (Anstatt sie in dieser Schlussphase auf dem Herd zu garen, kann man die Auberginen auch in einem auf 180 °C vorgeheizten Backofen etwa eine Stunde garen.)