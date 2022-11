Kult-Schauspieler Terence Hill nimmt deutsche Staatsbürgerschaft an

Einbürgerung durch «Markus Lanz» erleichtert

Auch ein Auftritt in der Talksendung «Markus Lanz» erleichterte die Einbürgerung. Der «Nobody»-Star sprach darin 2018 fliessendes Deutsch, was jemandem in der Einbürgerungsbehörde offenbar nicht entgangen war. «Die nette Beamtin hatte einen Besuch von mir in der Sendung von Markus Lanz gesehen», so Hill. Der obligatorische Sprach-Nachweis fiel dadurch weg.