Kult-Treppe aus «Sex and the City»: Hausbesitzer errichten Zaun

Ein Moment des Mitleids hat das Leben von Barbara Lorber für immer verändert. Die heute 80–Jährige hatte in den 90er Jahren einem jungen Filmscout erlaubt, die Treppe ihres Hauses in der Perry Street für eine neue HBO–Serie zu nutzen. «Er sagte mir, wenn er dieses Haus nicht bekommen würde, würde er seinen ersten richtigen Job in der Branche verlieren», schrieb Lorber Anfang des Jahres in einem schriftlichen Antrag. Dass diese Entscheidung ihr Leben zwei Jahrzehnte lang auf den Kopf stellen würde, ahnte sie damals nicht.